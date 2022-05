Cada inicio de verano me reafirma en mi teoría de que vivimos en una sociedad fallida. Con el regreso de la actividad, del ansia de ganar pasta a cualquier precio (pisando cuellos y sacrificando el sentido común, la empatía y el respeto por las más básicas normas de urbanidad), vuelven también los problemas endémicos que desmontan el mito de que vivimos en una sociedad moderna. Queremos vender eso precisamente, innovación y buen gusto, flow, que le llaman ahora los modernos, pero si rascas un poco sale a flote la suciedad, el agua inmunda, el ruido insoportable, la pobreza y la saturación. El Gobierno central lleva décadas sin entender que estas islas sufren terriblemente en sus costuras la falta de territorio y de infraestructuras al menos seis meses al año. Necesitamos más medios para proteger el medio ambiente, para disfrutar de servicios acordes con los tiempos y para afianzar las bases del futuro. Y no podremos hacerlo si somos incapaces de poner un techo sobre la cabeza de los trabajadores, de la gente válida que viene pero se tiene que ir. Nos convertiremos en un erial en invierno que se llena de artificio en verano. Una sociedad que no puede garantizar el derecho a una vivienda digna, como exige la Constitución, es una sociedad fallida, sin alma.