Arabia Saudí y Ibiza: duelo por el lujo

He leído que en Arabia Saudí, país sin libertad pero con petróleo, van a construir una estación de esquí en el desierto. Parece imposible, pero estamos hablando de una nación que proyecta sembrar nubes en el cielo para conseguir que llueva más, así que nada se interpone entre los gobernantes y su idea de llevar la nieve a un monte pelado para atraer a turistas ricos. Para hacerlo solo necesitan invertir algunos de los petrodólares que no usan para encender los cohíbas. Tienen mucho que aprender los saudíes de los ibicencos. Aquí, sin más pozos que los de agua ya salinizada por el uso y abuso, somos un auténtico imán para el lujo y los visitantes de postín. Y sin gastar un duro. Lo que hacemos es vender nuestros encantos naturales sin más coste que el medioambiental. El truco está en alquilarlo todo a precios estratosféricos, en cambiar las sillas de plástico del chiringuito por otras de diseño y en ponerle a los negocios nombres cuquis en inglés. Da igual que los mortales no encuentren un techo bajo el que vivir. Y si un día a la jet set le da por querer esquiar en Ibiza, a falta de nieve, cubrimos de nata montada sa Talaia o improvisamos una mini Baqueira en las montañas de sal. Ibiza es el gran consierge del lujo. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Jaque mate, saudíes.