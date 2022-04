Casi 13 años después de que caducara, la gestión del agua en el municipio de Ibiza sigue en manos de la misma empresa. Tres mandatos de más, un periodo en el que hemos visto pasar por Can Botino a tres gobiernos socialistas y a uno popular. Y lo que te rondaré, pues podría ir para largo una vez sea licitada (quien sabe si en 2023 o más allá) dadas las artimañas que el ejército de abogados de las empresas que participan en estos concursos suelen emplear para fastidiar a las competidoras o para dilatar judicialmente los procesos hasta el agotamiento. Hay mucho dinero en juego, el botín es enorme. Ya ha pasado en todos los municipios y con otras grandes contratas como esta (por ejemplo, las basuras, el transporte público, la zona azul...). Es lógico, pues, que la isla esté hecha unos zorros y atrasada respecto al resto del país. Es el resultado de la parsimonia y decrepitud de las instituciones ibicencas, de la ineptitud de sus políticos, de unos funcionarios que a veces no queda claro en qué bando juegan ni si son aptos para sus puestos y de un sistema legal en el que el ciudadano es el principal perjudicado de tantos despropósitos. Pero no les quepa duda de que quienes deberían avergonzarse de esta lamentable situación, que ni solucionan ni parece que les importe, seguirán perpetuándose en sus sinecuras.