El fin de las mascarillas

Hay ficciones que tienden a reflejar el latido de un tiempo, sus costumbres, las formas de vida. No hablo solo de las posturas morales de los protagonistas, de sus relaciones, sino de lo que hacen mientras no hacen nada especial que intervenga en el desarrollo de la trama. Lo que comen, cómo caminan, cómo se encuentran con sus amigos. Tengo la sospecha de que estos 700 días (más o menos) que hemos llevado mascarilla en todas partes no han quedado suficientemente retratados en el universo de la literatura y el cine. Como si la mascarilla molestara. No estoy en condiciones de hacer un análisis estricto y estoy seguro de que habrá casos en los que ponerse la mascarilla (o quitarla) se habrán convertido en la excusa de una intensa relación sexual. Seguro que sí, pero mantengo la idea de que el complemento facial que nos ha acompañado hasta hoy en general ha estado ausente de las historias. Y a fe que contiene una gran cantidad de información sobre cómo somos y cómo nos enfrentamos a los designios del destino. Qué clase de mascarilla llevábamos, cómo la guardábamos, cómo nos acompañaba, cómo nos escondíamos tras ella, cómo sonreíamos, cómo mirábamos a los demás. Un día, con calma, deberemos hablar de ello.