Un casero justo, honesto y razonable

El precio del alquiler en Ibiza no lo bajan ni un tsunami ni las diez plagas de Egipto. No lo hizo una pandemia y no hay visos de mejora. Solo basta ver las cifras que piden este año en cualquier portal inmobiliario. El Ayuntamiento de Ibiza, en colaboración con el Govern, presentó esta semana la creación de un nuevo servicio de asesoramiento y acompañamiento en materia de vivienda para la ciudadanía que no deja de ser un parche para un agujero tan grande como el de la capa de ozono. Así que desconozco cuáles serán las directrices de este proyecto más allá de acompañar en el sentimiento a los no propietarios, a los que viven de alquiler, esos héroes que siempre están con el corazón en el puño por si su casero les sube la renta o, peor aún, los echa, porque entonces comienza la búsqueda del Santo Grial: una vivienda asequible para un sueldo normalito, no de narcotraficante. En ese momento te encomiendas a Santa Rita, patrona de lo imposible, y empiezas a correr la voz entre tus contactos, a ver si encuentras un casero honesto, justo y razonable. Pero en ese instante una amiga, que lleva más años que tú en la isla, te dice que a ella también la echan de su piso, que se tiene que ir en dos meses, justo antes de la temporada. Estamos jodidas amiga.