Por aquello de ser prudente he titulado ‘Educación vial’ aunque vamos a escribir sobre la ‘mala’ educación vial de algunos que se saltan las normas básicas y traducen su actuación en un cabreo de los que sí cumplimos con la normativa vigente. No profundizaremos en el tema del ‘peligro’ porque afortunadamente los cumplidores tenemos más seny que los infractores. La historia que da pie a esta lamentación (porque se queda en eso y este escrito) se produce en la PM-820 de Formentera y en el semáforo que permite el paso alterno de coches por dicha carretera desde el mes de octubre del 2021 y mientras duran las obras del tercer cable de conducción eléctrica. No es la primera vez que alguien (ya entraríamos en algunos) se salta el semáforo en rojo por aquello de no esperar los cuatro minutos de alternancia. Pero en esta ocasión la desfachatez no de uno, sino tres vehículos, rebasando a alta velocidad (más de 100 kms/h) a los cuatro incautos que esperábamos pacientemente que cambiara al verde, ha motivado esta pública denuncia. Aunque no basta con la ocasión de un sábado cualquiera, sino que esta misma mañana (martes para el lector) un camión de ‘la señorita Pepis’ (de alguna obra inmisericorde) obstaculizaba (porque se ha saltado el semáforo con alevosía, sin nocturnidad, aunque con cielo encapotado) la normal circulación de los devotos del ‘catecismo vial’ y ha obligado a detener la caravana para no encontrarnos de frente. Les aseguro que la prudencia del vehículo anterior es signo de una persona cabal y de buena voluntad como dicen las normas de educación y urbanidad. Si hubiera sido mi caso, hombre poco cabal y de dudosa voluntad frente al ‘jeta’ de turno.

Lo más probable es que habría intentado (conseguirlo es otro cantar) que se apartara de la PM820 para dejar pasar a nuestra caravana que circulaba con vía libre. Por no escribir sin conocimiento de causa los ‘dioses’ se han alineado conmigo y a la vuelta del último episodio he podido comprobar que el intervalo de rojo y verde del semáforo es más que suficiente para que transiten un buen número de vehículos, aunque existan incidencias poco controlables en el camino. Lo que demuestra la cara dura del conductor del ‘camioncito’ de las ocho y media de la mañana. A todo esto, seguimos sin saber lo de los q/kioscos. A estas alturas del partido las dudas sobre las posibilidades de un verano con o sin chiringuitos empieza a tomar cuerpo entre unos ciudadanos expectantes.