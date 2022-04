En los cafés, en las tertulias, en el gimnasio, en los grupos de guasap, se comenta el guantazo del niño de Bel Air y las redes se llenan de memes donde le otorgan el premio Donostia o se leen titulares asombrosos como que su sopapo salvó a la gala del aburrimiento porque la violencia ¡qué divertida es! Una, a riesgo de repetir lo que ya se ha escrito en abundancia, no comprende reacción alguna de las que se produjeron en el Teatro Dolby, salvo la de la aludida, a la que dolió el chiste sobre su dolorosa enfermedad, que el humor no tiene –o no debería tener- bula para pisotear la congoja. Sí sabe, sin comprender, que lo que sobrevuela en todo el episodio, desde la broma machista del machista cómico -¿se imaginan a alguna presentadora a la que le pareciera relevante la calva de Yul Brynner o la de Bruce Willis para hacer una bromita?- a la respuesta tardía del machista marido, que rió la gracia primero y luego abofeteó con toda parsimonia al ofensor por aquello de vengar la afrenta al modo calderoniano, pasando por el machista público, sobre todo el público, ellos, ellas y elles del mundo del cine, que soportaron el esperpento y luego aplaudieron al violento, y terminando por la cúpula directiva de la Academia de los Oscar o lo que sea eso, sin capacidad de reacción ante tanta ofensa inadmisible, lo que sobrevuela, repito, es el machismo milenario más rancio y enquistado que nunca.

Machista la broma, machista el tortazo, machista la condescendencia del auditorio. Humor feo de tiazos que, antes de ver en la mujer una igual, anteponen a su dignidad su presencia física, algo que nunca harían con un hombre. Machista la reacción de fanático, más que protector, guardián de lo suyo, aliñado encima con un discurso medieval de misión divina de orate o de intoxicado etílico. Machista la inacción, los aplausos, incluso el pasmo sin criterio de los asistentes. Así que, querido lector, solo puedo llegar a la siguiente conclusión: Si esto es Hollywood, ¡qué asco! Hay expertos que opinan que todo es un fake. Si es así, ahora entiendo no entender nada.