Cabras, cabras, cabras

Parece que no era broma ni mera ocurrencia insistir en la idea, aparentemente peregrina, de facilitar a las cabras su querencia de tirar al monte. Leo en La Vanguardia del pasado domingo, 17 de marzo, que, con el asesoramiento de técnicos forestales y de medio ambiente, y con el beneplácito de las administraciones catalanas, Generalitat y consistorio barcelonés, la sierra prelitoral de Collserola incorporará de forma inmediata en su vertiente urbana, varios hatos mixtos de ovejas y cabras –unos 150 animales en cada rebaño- para que pasten por libre en sus bosques. El objetivo es prevenir los incendios y contribuir a la limpieza del sotobosque. El ayuntamiento ya ha sacado a concurso el contrato de suministro del material necesario para la instalación -cercados de malla electrificada del bajo voltaje, instalación de abrevaderos, etc.-, con un presupuesto base de licitación que no sobrepasa los 10.000 euros, un montante que para cualquier consistorio parece perfectamente asumible.

Se tiene el convencimiento de que los remugantes ayudarán a diversificar el mosaico agroforestal y facilitarán la creación de discontinuidades de vegetación que pueden contribuir a frenar y controlar la propagación de los incendios. No es cosa nueva. Desde 1995 ya existen en las más de 8.000 hectáreas del principal pulmón verde barcelonés rebaños de cabras que, a uno y otro lado del río Besós, superan el millar de ejemplares. Y si ahora se incrementa su población es porque los resultados obtenidos son los que se esperaban. Ayuntamientos vecinos como Sant Just Desvern y San Cugat del Vallés tienen proyectos para sumarse a la idea. Visto lo visto y con la desmesurada masa forestal que tenemos en Ibiza, me pregunto por qué no prosperan aquí estas iniciativas que se han demostrado efectivas y viables. Sobre todo, teniendo en cuenta que estos rebaños, bien gestionados, podrían darnos, carne, pieles y leche para quesos.