A bufetades per la vida

Abans les bufetades eren cosa de senyores, els homes solucionaven les diferències a cops de puny. Al Hollywood que va encimbellar a tipus com John Wayne o Charles Bronson, hauria d’estar prohibit que un home doni a un altre una bufetada, es comença així i acaben estirant-se els cabells i esgarrapant-se. No ignoro que són temps d’igualtat i que aquesta ha d’arribar també als mètodes d’agressió, però tal igualtat ha d’aconseguir-se per dalt, mai per baix, és a dir, en tot cas són les senyores les qui han de començar a donar cops de puny, no els homes bufetades. Quan es parla d’igualtat salarial no s’està reivindicant que els homes cobrin menys, sinó que les dones cobrin més. Doncs amb els cops de puny, igual.

Una bufetada se situa entre la manyaga i el cop de puny, sense arribar a ser tan afectuosa com aquella ni tan dolorós com aquest. És un ni tu ni vos de l’atac. Un homenàs com Will Smith no pot anar per la vida a bufetades, una bufetada entre homes només està ben vista si tot seguit li envies els padrins a qui l’ha rebut. La gent s’ha habituat a barallar-se a les xarxes socials, on tothom és valent, i quan ho ha de fer a la vida real, ja no en sap i dóna bufetades. Un horror.

Com sempre passa amb el que neix als Estats Units, acabarem important també aquesta moda i la bufetada adquirirà prestigi. La qual cosa és un perill, perquè si hi ha un lloc on tothom té motius de sobres per a anar a bufetades, és Catalunya. Si una broma dóna a l’ofès -encara que sigui ofès vicari, com Will Smith- carta blanca per a bufetejar, més raó per a deixar anar la mà seran les coses que aquí hem de suportar seriosament, encara que algunes semblin bromes. Probablement, una bufetada a temps hauria estat molt més efectiva amb els condemnats del procés que els anys de presó que es van menjar, amb una mà marcada a la cara ningú diu que ho tornarà a fer. I així, amb tot. Que uns energúmens tallen cada dia la Meridiana? Bufetada. Que el president no vol despenjar una pancarta? Bufetada. Que una àvia insta a morir per la republiqueta? Que el Vivales es proclama president legítim? Bufetada i bufetada. Al final resultarà que en Will Smith ens ha mostrat el camí per a solucionar tots els nostres problemes.