Marzo debería ser el mes de transición entre el frío y el calor adelantado del verano con cambio climático incluido, y se ha convertido en el largo invierno del 22. Esa es la sensación que se tiene aquí en esta Formentera de pretemporada, con algunos de los ‘clásicos’ (Can Rafalet, me refiero) ya abiertos y otros a una vuelta de reloj de abrir para el rodaje frente a la Semana Santa del 14 de abril (fecha conmemorativa en algunos calendarios, depende de unos y otros). Todos miramos al cielo esperando un rayo de sol entre nubes, calimas del Sáhara y aguas mil, adelantadas al refranero español. Los muchos recuerdan a la luz de un cielo gris, amenazante de agua en marrón (no glacé precisamente) un mes de febrero con aires de primavera donde a poco nos mirábamos los unos a los otros en manga corta y extrañados por unas temperaturas avanzadas en el tiempo y lamentando no poder comernos una hamburguesa o unos espaguetis a la orilla del mar disfrutando de un febrerillo cálido que hacía honor a su nombre (apellidado ‘el loco’ por el costumbrismo popular). Cuántas veces hemos lamentado en ese periodo la falta de los chiringuitos de playa, desaparecidos de la faz de nuestras costas en levante y poniente. Muchas ¿verdad? Algunos agoreros, ojalá el tiempo les quite su parte de razón; vaticinan, (con conocimiento de causa, afirman) que este verano lo de los q/kioscos (ya no sé si con q o con k) es una entelequia. Lo achacan al retraso en las cuestiones burocráticas de su concesión por aquello de seguir las normativas que en ocasiones (y esta parecer ser) no entiende la realidad cotidiana o las excepcionalidades del lugar donde deben aplicarse. Alguien debería extraer consecuencias de la legalidad vigente frente a la alegalidad subjetiva. Dejemos pasar los días sin adelantar acontecimientos porque suelen traicionar a los ‘pitonisos pito’. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Aunque en esta ocasión esa ‘virtud’ está muy devaluada y cotiza a la baja en la bolsa del mentidero local. Yo quiero ver Migjorn y Llevant o es Pujols y Cala Saona con todos sus ‘chiringuitos’, las hamacas, las sombrillas formando parte del paisaje y no que tengamos que recurrir a ‘Fotos Antiguas de Formentera’, para recordar cómo fueron tiempos pasados de algunos abuelitos cebolleta contando historias de un ayer en colores sin matices. Nunca se quiere llegar a la prórroga. Pero en este caso podría solucionar un problema que arregle el resultado final.