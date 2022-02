L’educació que necessiten els nostres infants

L’aprovació de la primera llei d’Educació de les Illes Balears marca una fita històrica en la configuració del sistema educatiu propi i l’obre a assolir les possibilitats de tenir la qualitat, la inclusió i la innovació com a elements identificadors i eines per aconseguir que els nostres fills i filles puguin tenir l’educació que necessiten per arribar a ser allò que volen ser i allà on vulguin arribar.

Fa set anys es va produir una gran manifestació de la comunitat educativa: 100.000 persones varen dir que era el moment d’acabar amb la situació de crisi i enrenou a les aules, i de deixar de jugar amb el futur i l’educació dels nins i nines de Balears.

Aquest fet va marcar un punt d’inflexió, una fita que va obrir el camí cap a una educació de qualitat i la pau educativa. Aquest camí tenia una senya d’identitat que ha marcat tot el procés: el diàleg i el consens que sempre ha perseguit el Partit Socialista. Un consens que es va anar assolint amb la creació d’Illes Per un Pacte i que va marcar les pautes cap a la pau educativa, imprescindible per tenir una educació de qualitat, innovadora i que doni la resposta que cada alumne necessita.

Aquest marc de diàleg ha estat present des de llavors, els socialistes sempre l’hem cercat, i ha permès una llei d’Educació pròpia, la qual ens permet posar com a elements primordials del sistema educatiu el reconeixement de l’educació infantil 0-3 com a etapa educativa, l’impuls de la Formació Professional com a part fonamental del sistema i de la qualitat productiva, l’autonomia dels centres com a element per donar una millor resposta a les necessitats de cada alumne, la participació en tots els àmbits i nivells com la forma de millorar les decisions educatives i reforçar el compromís de tota la comunitat educativa en els processos educatius. També, la garantia d’un finançament mínim per a educació, que blindarà el sistema davant temptacions de retallades substancials dels serveis educatius com, ha passat en aquesta comunitat en èpoques no tan llunyanes.

Però també hem de recordar que aquesta llei ve a consolidar els canvis introduïts arreu de l’Estat amb la llei estatal, que elimina les seqüeles pernicioses que la ‘llei Wert’ va introduir i que, per al bé de tothom, s’estan reparant. Per tant, l’aprovació de la Lomloe ha estat una passa fonamental per a la recuperació d’aquells principis educatius que mai no haurien d’haver estat rebutjats ni arraconats.

També hem de dir que la Llei de l’FP, que estem a prop d’aprovar, marcarà una nova fita en la configuració del nostre model educatiu i productiu. És per això que la llei d’Educació balear donarà a la Formació Professional entitat pròpia dins el sistema educatiu, reforçant el seu paper de futur i de qualitat del sistema.

Ara ja la tenim aquí, ara ja tenim aprovada amb una àmplia majoria una llei participada i debatuda que incorpora aportacions de tots els caires de la comunitat educativa, famílies, professorat, alumnat, associacions que treballen directament o indirectament amb necessitats educatives específiques, sindicats, patronals de l’educació, institucions, etc., i, que després d’un procés polític i parlamentari, incorpora propostes de quasi totes les formacions polítiques. Totes aquestes aportacions han d’ajudar a donar a l’educació allò que la comunitat educativa reclama: estabilitat, continuïtat i seguretat.

Ara queda encara tot un llarg camí de desenvolupament reglamentari per avançar en la seva aplicació. Però, si se segueix en la recerca del màxim consens que sempre hem defensat els socialistes, podrem arribar a aconseguir-ho i facilitar que la qualitat, la inclusivitat i la innovació siguin allò que identifica la nostra educació.

Hem d’aconseguir que aquesta llei sigui la fita de tots, perquè sols així aconseguirem que els nostres fills i filles rebin la millor educació possible per garantir-los el millor futur possible. En aquest plantejament és on ens trobaran als socialistes. Sempre hi hem estat i sempre hi serem.