Que Periódico de Ibiza y Formentera sacara pecho en su editorial del domingo por el archivo de la causa judicial abierta hace unos años por las irregularidades en las que también se vio envuelta su empresa editora, Prensa Pitiusa, con el gobierno munipal del PP en el Ayuntamiento de Ibiza. La causa se archivó porque no halló pruebas suficientes de delito, pero lo que no dice el editorial es que el auto de archivo ratificó todas las irregularidades denunciadas por Diario de Ibiza y hacía duros reproches a los técnicos municipales y a la entonces alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui, que se vio obligada a dimitir por ese caso. La causa penal por prevaricación se inició a instancias de la fiscalía y no de Diario de Ibiza. La función de la prensa no es ir a los juzgados, es simplemente contar los hechos.

La llegada de una patera con 15 migrantes a bordo el domingo, pese a las gélidas temperaturas que se registraron esa madrugada en Ibiza. Con la del fin de semana son ya al menos cuatro las embarcaciones que han arribado a las Pitiusas este año.