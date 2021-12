La organización ‘Teruel Existe’, nacida allá por los años donde no existía para la Administración, ha elevado su eslogan a icono de la publicidad y ha conseguido trasladar su problema endémico a otras zonas hasta crear lo que se llama la ‘España Vaciada’ que tanto preocupa a los partidos centralistas y urbanitas porque es ahí donde se juegan buena parte de sus posibilidades de gobernar. ‘Cuatro votos’ con mucha importancia. Pues junto a esa ‘España vaciada’ deberíamos incluir la ‘España aislada’ o lo que es lo mismo, aquella parte (Formentera, en este particular) donde la logística (transporte de mercancías) hace aguas, nunca mejor dicho. Aquí un paquete que encargas (sea de lo que sea) a una empresa de la península un lunes de diciembre a primera hora (siempre que no sea el día de la constitución, porque si es así estás apañado) despierta una exclamación entre el ‘jefe’ de logística en cuestión: «Uff, Formentera», «por lo menos te llegará el viernes». Estamos hablando de 96 horas de demora, con mucha suerte y si has cogido el carril rápido. «Qué le vamos a hacer» te resignas. Pero si es invierno y encima no hay suficiente carga en la empresa de transporte (la de Ibiza, sea pequeña o multinacional) o el tiempo lo impide, léase temporal, el paquete (sea de material perecedero o no fungible) dormirá en Ibiza el sueño de los justos hasta el próximo lunes (ya llevamos una semana). Puede suceder que tampoco haya carga suficiente ese día y esperes a este martes (cuando se escribe esta real cuita) para si, por sorpresa, aparece el repartidor y ‘albricias’ ha llegado. Es la pequeña anécdota de una historia común en esta ‘España Aislada’ en que se ha convertido Formentera en el tema logístico.

Hay que exculpar a los transportistas de aquí, porque cuando reciben la orden de recogida acuden raudos y veloces. De ahí que sea comentario entre residentes la calidad de muchos productos ‘verdes’. Aquí llegan los de divisiones inferiores porque los de primera mano se quedan donde pueden estar con cierta inmediatez. Algunos del sector pondrán el grito en el cielo por esta afirmación, pero nadie puede negar lo que es una evidencia. Podemos gastar dinero público en campañas de concienciación sobre residentes en la ‘España aislada’ en un ‘quédense’ tentador. La realidad más cruda de nuestra invalidez logística desvirtúa cualquier intento de igualar las condiciones de los peninsulares o los de las otras islas de nuestro entorno donde todo resulta más fácil. «Papá ven en tren» ¿recuerdan?