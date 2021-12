llama la atención

El aviso de los expertos durante el Día Mundial de la lucha contra el Sida, celebrado esta semana, sobre la relajación en las medidas preventivas y de control que se está produciendo en los últimos años al considerar parte de la sociedad que se trata casi de una enfermedad del pasado. Según alertaron, aún se dan casos de pacientes que son diagnosticados cuando tienen la enfermedad en un estado avanzado por haber mantenido conductas de riesgo y no haberle dado importancia a hacerse las pruebas. Según señalaron: «Es importante hablar del sida porque de lo que no se habla es como si no existiera» y el sida sigue estando muy presente en nuestra sociedad.

Que Ibiza haya sido la isla de Balears en la que más se ha dejado sentir la crisis provocada por el covid. Es en la que más cayó el PIB en 2020, el 24,6% frente al 20,5% de la media del archipiélago, y también la que sufrió un mayor desplome del mercado laboral. La mayor dependencia del turismo y en concreto del turismo británico están detrás de las cifras presentadas por el Centro Económico y Social (CES).