La batalla por convencer a los no vacunados para que lo hagan que libran desde la conselleria de Salud y las instituciones de las islas. La consellera de Presidencia y el presidente del Consell de Ibiza animan a vacunarse e insisten en que no hacerlo «es egoísta e irresponsable». Y desde Salud, la consellera Patricia Gómez insiste en que el 50% de los ingresados en hospitales de Balears son personas no vacunadas, pese a ser muchas menos que las que sí han recibido el antídoto.

La dureza de la vida de las mujeres que ejercen la prostitución y que han detallado expertas de Metges del Món al personal sociosanitario del Consell estos días en Ibiza durante unas jornadas de formación. Marcadas como reses de ganado, violadas de forma sistemática, especialmente vulnerables al acudir solas a villas y yates, invisibles para el resto de la sociedad y soportando agresivas y degradantes exigencias de los puteros. Así se encuentran estas mujeres, cada día más indefensas ante la indiferencia de la sociedad.