Re-reflexión

El mirar atrás está muy desprestigiado, y todo lo que huela a tradición no digamos, pero en realidad los hechos se mueven siempre a partir de una plantilla de algo sucedido antes. En un cordial debate sobre la genealogía de los años 60 del siglo XX, en el que voy más abajo todavía en la desescalada, alguien da un salto adelante y pregunta si la semirrevolución del 15M tiene relación con la de los 60. Yo lo niego, como si me quisieran robar el rosario de mi madre. Luego recapacito y caigo en que por formato (callejero), valores de referencia (básicamente antisistema) y actores (universitarios en cabeza) la conexión existe sin duda, por más que lo sucedido en 2011 sea una recidiva más bien local de lo que tuvo su clímax mundial en 1968. Entonces me planteo hasta qué punto tratamos de patrimonializar nuestro tiempo como si fuera un huerto; y a modo de expiación escribo este billete.