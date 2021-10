El drama que vive Agustín Crespo, de 69 años, que, si nadie lo remedia, perderá su casa y se quedará en la calle el próximo 9 de noviembre por no poder pagar el alquiler. Este excocinero solo ingresa los algo más de 400 euros del salario mínimo vital y tiene que elegir entre comer o pagar el alquiler. Triste y desanimado, explica que ya no le quedan ganas de vivir pero que sigue adelante por su perrita. Crespo no cuenta con ninguna otra ayuda y el Ayuntamiento de Ibiza ya ha explicado que no puede conseguirle una vivienda porque no dispone de pisos para ofrecer a personas en esta situación. El sindicato CGT se ha hecho eco de esta tragedia humana y pide una solución a Vila.

La gran cantidad de vehículos detectados por los taxistas operando como taxis pirata en la isla durante toda la temporada, Han recopilado 254 matrículas, pero la flota que ofrece servicios fraudulentos puede ser mucho mayor, ya que los conductores legales sospechan de más matrículas de furgonetas, en total más de medio millar.