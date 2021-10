Uno intenta sortear las sucesivas brechas generacionales, aunque cada vez cueste más. Empecé a escuchar música con La Polla Records y he podido llegar hasta C.Tangana más o menos incólume. Tecnológicamente, del vídeo Beta al tiktok, y de hacer el ridículo en pubs hasta la cita sin más preámbulos de Tinder. El único aspecto en el que la brecha me parece insalvable es en el periodismo. La primera vez que llamé desde una redacción fue en la delegación de Antena 3 en Catalunya -era la época en la que los medios nacionales todavía informaban de lo que sucede más allá de la M-30-. Dije de dónde llamaba y el interlocutor respondió a todas mis preguntas. Acostumbrado a ser ignorado, esa atención me sorprendió. Estaba claro: a nadie le importa David Ventura, pero si llamas desde Antena 3 es distinto. Si estás bajo el tejado de una empresa poderosa, tú también lo eres. Ahora la situación ha cambiado: lo importante no es la empresa, sino tú. Tu nombre es tu marca. Dicen que en las entrevistas de trabajo te preguntan los seguidores que tienes en redes, y al convertirte tú mismo en un producto estás obligado a una exposición permanente. Con 900 seguidores en Twitter y el Instagram desactivado, mi valor como periodista es el mismo que el de un excremento de perro. Hablando en plata: ya solo puedo trabajar en lugares como Ibiza, donde vivimos un poco al margen de todo. Y aun así, todavía piso la redacción del Diario con el miedo a que algún día Cristina se de cuenta de que no soy más que un impostor, un periodista de provincias irreciclable.