Triatlón de temporada

El fin de semana pasado La Triatlón... un llenazo. Este sábado la media maratón y esa icónica Formentera Fotográfica desde el día 8 hasta el 12. Un triatlón de eventos que permite (por así decirlo) alargar una temporada, que empezó con la incertidumbre de la ‘quinta ola’ y puede terminar allá por las calendas de Todos Los Santos como una de las más concurridas de los años sin covid.

Unos habrán cerrado ya (muchos contratos laborales vencen a fecha fija) otros, me consta, han prolongado lo programado el mes de mayo. Muchos ya preveían estos eventos y aunque al ralentí los laborales, el fin de semana vale la pena. Nada es comparable a circunstancias diferentes, pero hay un rumor extendido entre los profesionales, de que 2021 ha sido un excelente año en el sector hostelero y restaurador. No así en otros, especialmente el comercial. La creencia general es que Formentera ha sido uno de los destinos preferidos por muchos peninsulares e insulares (de ambos archipiélagos) para pasar unas vacaciones, aunque fueran cortas. La quinta ola, pero especialmente, la pandemia en general ha producido dos estados de ánimo entre la población. Uno, la necesidad de escapar del confinamiento... El segundo la proximidad de las estancias, a consecuencia de los impedimentos locales o por cierta prevención a salir del país. Me queda una en el tintero y son los repetidores de los que el año pasado vinieron a la isla por primera vez. Siempre decimos que los mallorquines en 2020 redescubrieron Formentera. Pues de los unos y de los otros, en una buena cantidad, han vuelto y quién sabe si han colocado la isla en su calendario vacacional.

Ahora toca una vez más hacer balance (lo dejamos para después del Pilar) y sacar las conclusiones adecuadas que nos permitan mejorar la oferta de cara a las futuras campañas de otras zonas turísticas competidoras y que se aprestan a una reconquista de su público habitual perdido o prestado a consecuencia del covid. La patronal del sector hostelero, las diferentes organizaciones empresariales deberán analizar lo acontecido para estudiar fórmulas de consolidar para el futuro cuanto hemos ganado en este 2021. A veces el éxito conlleva ciertos riesgos. Hay profesionales que temen las masificaciones (rentables a corto plazo) porque conllevan una pérdida de calidad en el servicio y eso influye en el consumidor de forma negativa. Es fácil morir de éxito y muy difícil crearse un buen prestigio en un sector tan volátil como el turismo.