El dijous proper, la poesia

Poesia sempre i a tothora,

poesia cada dia, amor

a qualsevol instant

( M. Marí i Serra)

Poesia que en aquest cas concret ens remet de forma directa a través d’herències i influències rebudes i de forma directíssima a aquells recital de la cosa poètica que agosarats al·lotets de l’època -a tall d’exemple Julio Herranz, Carles Fabregat, un servidor de tots vostès...- organitzaren al clam i a la força de la nova lluna d’estiu, quan pels volts de sant Joan la poesia, clara, directa, pura, era realitat quotidiana al llarg de nits inoblidables, d’inevitables nits que perduraran per empre més en el record i en la evocació de la bona gent de les Pitiusas sempre tan nostres. Ara, a partir del dijous vinent, 29 de setembre, i fins el proper tres d’octubre , el factor poètic ens captivarà i a diversos escenaris: Can Ventosa, Can Botino, sant Rafel de Forca. Enguany tot -promotor personal i en exclusiva Carles Fabregat- te ressonància internacional i noms convidats de prestigi reconegut. Música, ball, homenatges a poetes mallorquins, Miquel Àngel Riera, Damià Huguet. En la participació directa els noms i els llinatges de Julio Herranz, Jorge Morales, Nora Albert, Escandell Bonet Àngels, Joan Alzamora, Blanca Andreu, Pere Gomila, Bartomeu Ribes. Alegria i felicitat per a tothom. Bravo!