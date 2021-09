Comentad, comentad, malditos

La realidad se sale de las noticias. Rebosa las páginas de un diario. Se escurre por los bordes del papel, desparramándose en la barra del bar. Hay que ir a buscarla más allá del último punto de la web. Para asomarse a las entrañas de la sociedad que estamos creando hay que seguir leyendo. No basta quedarse en el titular. Ni en el primer párrafo. Ni siquiera sirve leer una noticia, una entrevista, una crónica o un reportaje hasta final. Con calma. Comprendiendo lo que se está leyendo. Para entender el abismo de la realidad en la que vivimos hay que leer los comentarios a las noticias. Si se tiene estómago. Porque lo que muestran es nauseabundo. Sólo hay que leer los comentarios a todas las informaciones publicadas en los últimos días sobre las ‘Aules Feministes’ del Institut Balear de la Dona para darse cuenta, o reafirmarse, en que en esta generación no veremos la igualdad entre hombres y mujeres. No veremos el fin del machismo. Seguiremos asistiendo a la matanza de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Continuaremos enlazando niños y niñas asesinados por esas mismas parejas o exparejas. Y seguiremos viendo que no pasa absolutamente nada por ello. Sólo hay que leer los comentarios a cualquier información que huela ligeramente a feminismo para entender que nos van a seguir matando, torturando, ignorando.