Los retos inaplazables de septiembre

Parecía un abismo y daba mucho vértigo, pero nos hemos plantado en septiembre, empieza el curso de forma presencial para todos los alumnos, el verano se ha saldado con buenos resultados turísticos, las terrazas de las zonas más céntricas de Ibiza están a tope y ya hay fecha para el cierre del vacunódromo del Recinto Ferial. Hemos llegado hasta aquí al ritmo de montaña rusa de las olas del coronavirus, ahora en retroceso, al fin. Gracias a la bajada de hospitalizaciones, Can Misses ya limita a una sola planta la zona covid. No ha sido nada fácil. Ahora, tenemos que intentar reparar los muchos estragos de la pandemia. Hay que recuperar la actividad de los centros de salud y la atención primaria, aplicar medidas eficaces para reducir las listas de espera, tanto para especialistas como para operaciones, y atender a tantos y tantos pacientes cuyas dolencias han quedado aparcadas ante la urgencia de frenar la pandemia. También hay que dar una ayuda especial a los alumnos que se han quedado descolgados en estos dos últimos cursos tan difíciles, donde ha sido más determinante que nunca el entorno de cada estudiante para su progreso, no solo académico, sino también emocional. Septiembre nos plantea nuevos e inaplazables retos, ahora que la pandemia nos da un respiro.