Cambio climático al punto

Lo que dijo el ministro de Consumo no es ninguna tontería. Si todos fuéramos vegetarianos, el mundo reduciría en dos tercios las emisiones de CO₂. El 70% de la tierra del mundo se utiliza para cultivar comida para alimentar a los animales que nos comemos. Y mientras medio mundo se muere de sed, la ganadería consume entre 5 y 10 veces más agua que las plantas.

Eso es una realidad que queremos tapar frivolizando sobre lo buenos que están los chuletones al punto. Vergüenza ajena. Más que nada, porque la media de familias españolas no se alimenta precisamente de eso. Añadimos al problema del cambio climático el de nuestra propia salud. Somos lo que comemos. Y algunos comen carne procesada de muy mala calidad porque su economía no da para más. Hábleles a esas familias de chuletones al punto, y de paso que lo acompañen de un buen vino ¿no? Por una vez en la vida que un ministro dice algo de verdad, no solamente no le hacemos caso sino que nos reímos de él. No sé el chuletón del presidente, pero el cambio climático sí que lo tenemos al punto. O cambiamos nuestra forma de alimentarnos o el que se nos va a comer va a ser el mundo a nosotros.