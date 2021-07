La falsa normalidad

El aeropuerto de Ibiza está a tope, las carreteras ya tienen el tráfico y los chulos acosadores del asfato propios de cualquier verano prepandemia, en las playas los bañistas se torran bajo el sol, la inesperada avalancha de turistas ha desbordado a numerosos establecimientos, que buscan personal desesperadamente... La temporada ha arrancado con fuerza en las Pitiüses, mejor de lo esperado, y devuelve la esperanza a unas islas cuya economía ha quedado muy tocada tras un año y medio de profunda crisis. Pero al igual que ocurrió el verano pasado, hay otra realidad paralela que evoluciona de forma independiente e inexorable: es la que reflejan los datos del covid, que empeoran a un ritmo alarmante mientras muchos actúan como si no fuera con ellos, como si la pesadilla ya se hubiera desvanecido. Es muy pronto todavía para olvidar cómo hace un año la actividad se frenó en seco en plena temporada alta debido a la expansión desbocada de los contagios, dejando estampas bucólicas de playas vacías pero también un rastro de pobreza y angustia en numerosos hogares. Esta falsa normalidad no nos debe llevar a engaño, a pensar que ya no podemos retroceder en el camino que hemos recorrido. Porque esta normalidad que vivimos pende de un hilo.