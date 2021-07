La ONU y el empleo, nuevos aliados de Sánchez

Imposible, salvo milagro, llegar a acuerdos para renovar organismos clave como el Tribunal Constitucional, o el Tribunal de Cuentas. El Partido Popular, instalado en el “No a todo”, solo pide elecciones. Pero no tocan. Deberá esperar un par de años; salvo sorpresa. Así que ‘salvo milagro’ o ‘salvo sorpresa’, lo único que le queda a la derecha es erosionar tanto como pueda al presidente Pedro Sánchez -recogiendo firmas contra los indultos a los independentistas catalanes condenados por saltarse la legalidad- y procurar que el desgastado no sea Pablo Casado. (Recuerden a Giulio Andreotti: «El poder desgasta; sobre todo al que no lo tiene»).