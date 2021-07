Dudas razonables

No sé si estoy cometiendo un pecado mortal, pero tengo dudas ante la decisión del Festival de San Sebastián de eliminar la distinción de género en sus premios. Primero fue Berlín, ahora es Donosti y posiblemente otros festivales engrosen la lista. Ya no habrá Concha de Plata al mejor actor y a la mejor actriz, sino al mejor intérprete. Color neutro. Mi duda es si esto realmente ayuda en algo a la igualdad o al feminismo porque si es así, sinceramente, me cuesta verlo. Tampoco digo que me parezca un horror, porque el argumento de reconocer el talento por encima de otras consideraciones resulta impecable; pero debo ser un animal de costumbres y la verdad es que tener mi lista de actores y actrices, diferenciados sí, pero a los que me une la pasión por el cine, no me supone ninguna carga en forma de prejuicio. No creo que contamine mi mirada sobre los méritos de unos y de otras. Y como no siempre puede hallarse la fórmula mágica que explotó, por ejemplo, con Jodie Foster y Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, donde ambos se llevaron un Oscar indiscutible, no entiendo la obligación de poner a competir, vamos a citar otro ejemplo, a Marlon Brando y Liza Minnelli cuando, en 1972, fueron premiados por ‘El padrino’ y ‘Cabaret’. No cabe imaginar películas más distintas ni papeles más alejados, con perfiles masculino y femenino, claro, porque así lo requieren las historias que se cuentan.