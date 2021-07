Peor que lobos

Y si ha sucedido otras veces es porque por parte del Consell Insular de Formentera no existe el necesario y exigible control sobre estos animales. Dicho esto, nada más lejos de mi intención que crear con mi comentario la más mínima alarma, pero si no lo digo reviento: ¿se imagina alguien lo que podría pasar si uno de estos canes asilvestrados atacara a un niño? Y no creo exagerar. Sucede con demasiada frecuencia que un perro ataca a un adulto.

No se trata, por tanto, sólo de las ovejas. Estas bestias no pueden andar sueltas porque son una amenaza real. Es lamentable, en fin, que los payeses, con sobrados motivos, tengan que denunciar el hecho en los términos que lo hacen: «Si no hay ganadería –y los rebaños de la isla son cada vez menos y más pequeños-, no hará falta hacer paredes de piedra ni estalonar higueras». Cabe esperar que más pronto que tarde, también en estos papeles, tengamos la noticia de que el problema se ha resuelto.