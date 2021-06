Fiebre del sábado noche

Desconozco a estas alturas de la temporada si las previsiones son buenas o muy buenas. Pero el sábado fue ‘de gloria’ por el ascenso del Formentera a esa Segunda recién inventada y que nos transporta a una ilusión colectiva en un año difícil en lo deportivo y en lo económico para el futbol de la isla. Ese sábado se me ocurrió ir a cenar hasta San Fernando y salir de otros circuitos gastronómicos (haberlos y buenos, hayos). Redescubrir la feria artesanal, muy interesante, por cierto. Probar en alguno de los restaurantes de la zona, todos con nombre y apellidos, con ofertas para todos los gustos y precios. El primer indicativo de la noche fue la dificultad para aparcar. Qué raro, pensé en mi ignorancia. Llegué hasta un camino sin salida al que no tenía el gusto de conocer. Mientras resolvía la dificultad observé Can Forn hasta las trancas, sa Garrafa, también... debe ser normal. Recuperada la zona conocida, con don Churro a mi derecha encontré donde aparcar y sin respiro, ya eran casi las once y no era cosa de distraerse o a la cama sin cenar (hay que cerrar a las doce).