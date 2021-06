«Exclusivo acceso para yates»

Qué gran político es Carraca. En marzo de 2018, y en respuesta a las protestas ciudadanas, esgrimía el bastón de mando para exigir, todo firmeza y dignidad, a Six Senses que retirara la «publicidad engañosa» de su web, donde prometía «acceso exclusivo para yates» y hasta playa a sus clientes en ‘Xarraca Bay’, y ahora que la empresa taladra el fondo marino con la anuencia, cómo no, de Costas, organismo siempre fiel a su tradición de garante de la destrucción de Ibiza, se mantiene de perfil. Si lo suyo no es impotencia, es una inmensa hipocresía. Porque la verdad es que se han reído de nosotros. Después de destrozar irremisiblemente sa Punta de sa Torre con un horroroso mamotreto que multiplica el cemento del antiguo Vista Bahía, ahora están privatizando de facto la costa para uso y disfrute de un mercado de lujo en auge en la isla y en el que conviven armoniosamente fortunas legítimas con la flor y nata del crimen organizado de medio mundo. Pero tranquilos. Como no dejan de recordarnos, el complejo de la cadena tailandesa en Portinatx es un glorioso ejemplo de respeto al medio ambiente, a despecho de los millones de litros de agua que necesitarán sus piscinas y «exuberantes jardines». El único resort de Balears con la certificación de construcción sostenible Breeam. Qué ironía que sea por arrasar el paisaje.