Juan Carlos, mucho más que un número

Si algún responsable con un mínimo de sensibilidad de Educación en Balears se hubiese dignado a visitar a Juan Carlos, el joven con discapacidad de 18 años al que han mandado alegremente al aula de transición a la vida adulta del instituto Sa Blanca Dona, hubiese comprendido de inmediato que esa decisión no se podía tomar. Pero en la conselleria no tienen tiempo para fruslerías. Algún chupatintas, sin saber quién es el chico ni cómo está, decidió que, con 18 años, ya estaba listo para el siguiente paso en su educación. Ni se han molestado en conocer al chaval, ni les importa un bledo su situación. Juan Carlos tiene una discapacidad física y neurológica del 87%. Tanto su aspecto como su mente están anclados en la infancia y es completamente dependiente. Hay que ayudarle a comer y a vestirse, vive atado a su silla de ruedas y necesita cuidados constantes, como los que tenía en Sa Colomina, donde sus padres han pedido, sin éxito, que siga escolarizado. Juan Carlos, pese a sus limitaciones, es un niño alegre, que disfruta de los paseos por la playa, de la música y, sobre todo, del amor incondicional de Carmen y José Antonio, sus luchadores padres. Y su principal obstáculo no es su discapacidad, sino la ineptitud de los políticos que dirigen la educación en estas islas. Los incapaces son ellos.