Matones de la lengua ‘go home’!

u En todas las fiestas hay un tonto. Y en la de la subida de la UD Ibiza a segunda tampoco podía faltar. Un bobo que, lejos de pasar desapercibido, compartió con todo el mundo su estulticia. Una ignorancia que, además de las alrededor de 200 personas que se concentraron en el parque Reina Sofía para la recepción oficial de los triunfadores, que lo vivieron en directo, han podido comprobar quienes, en algún momento, han visto los vídeos de la celebración celeste. «¡En español!», gritó desde el público cuando la presidenta del Govern comenzó su festivo discurso. Armengol, tras un instante de sorpresa, hizo lo que se supone que no hay que hacer cuando los matones de la lengua te gritan de malas formas, te amenazan o te chantajean: cambiar de lengua. «Ilusiones y emociones» por «il·lusions i emocions». ¡Menudo cambio! Si viviendo en Ibiza no entiendes la segunda tienes un serio problema de capacidad intelectual. Te acompaño en el sentimiento. A ti y a todos los que te rodean. Hay asociaciones que os pueden ayudar a llevar una vida más fácil. Si lo entiendes, pero te sale urticaria cuando escuchas el catalán tienes un problema mucho más grave. No hay asociación ni milagro que arreglen tu falta de cerebro. Bon vent i barca nova!