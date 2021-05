Ignacio Aguado abandona la política. El periodismo es decirle a la gente que no sabe quién es Ignacio Aguado que Ignacio Aguado abandona la política. Sí, sí, hagan memoria, salía mucho en los telediarios hace un tiempo. Aunque ya de todo hace mucho. El tiempo político nos devora y nos alcanza, deglute líderes y partidos, campa por sus irrespetos y vuela dejando pronto muy viejo lo nuevo. Ignacio Aguado fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Ayuso y aparte de un cierto envaramiento y una aseada presencia no se le conoce mayor ingenio y sí cierta ambición. Ya no es nada. Ya no es nada en política, que la vida rueda. O sigue, como dice la mayoría. Se le han aguado los planes y da las gracias, como Platanito en Las Ventas, por la oportunidad que ha recibido. No ha resultado ser Churchill pero nos ha salido educado. Oportunidad de Albert Rivera, que lo impulsó. Arrimadas prefirió descabalgarlo y colocar a Edmundo Bal como número uno de Cs en las elecciones de Madrid. El resultado no está a la vista: no hay escaños. Aguado ha rechazado la petición de su partido de organizar la convención nacional. Este hombre está más para subirse al coche oficial que para andar pidiendo presupuestos en los salones de bodas y convenciones para ver a cuánto le sale un cónclave a Ciudadanos, que va a refundarse, una vez fundido, para pasar a llamarse Los liberales.