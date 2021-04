Del patrimonio enterrado

Esta opción de cubrir los yacimientos que puede resultar más cómoda, subraya, en todo caso, el relativo valor que para nuestras administraciones tiene el riquísimo patrimonio arqueológico de la isla que, a la vista está, exige mayor inversión y atención. En las guías turísticas de Menorca se repite un eslogan que viene a cuento y del que los menorquines se sienten especialmente orgullosos: «Toda la isla es un museo al aire libre». Y es un acierto. Porque si el personal no acude a los museos como sería deseable, hay que sacar los museos a la calle. Es, precisamente, lo que, con poco esfuerzo, nos ofrecen los vestigios del pasado que tenemos a cielo abierto en Ibiza, un activo que no sabemos ofrecer porque no lo valoramos. Ni tan siquiera tenemos a mano un mapa arqueológico completo de los yacimientos pitiusos que nos faciliten su visita, siendo que explican nuestra historia más antigua. Vuelvo a mirar la fotografía de las trincheras en las que hace más de dos mil años se cultivaba la vid y confieso que su singularidad y su extensión me sorprenden y casi me emocionan. Será que soy un sentimental, un bicho raro.