No es Churruca, es Juan March

El debate debería centrarse en los honores merecidos por un personaje cardinal del siglo XX, más allá de las fronteras. Seguro que la obstinación por escamotear la presencia entre los represaliados de Juan March no obedece a que los popes culturales son prohijados por poderosas instituciones que ostentan dicho nombre. Sin embargo, al agrandar la ofensa a la memoria de Gravina y Churruca, se exonera de paso al banquero mallorquín sin necesidad de citarlo.

La reivindicación de March sería más valiente que llamar «idiota» a un alcalde democrático de provincias, como hizo Reverte. Para desmarcarme de la maniobra de despiste, no veo demasiado inconveniente en preservar la avenida del banquero a quien Churchill declaró fundamental en el soborno de los generales de Franco, para evitar que movilizara a España del lado de Hitler. Lo hizo cobrando, claro. Un segundo argumento a favor de la avenida Juan March es que no me molestaría vivir en la calle Atila, aunque no me extrañaría que los descendientes de víctimas del azote de Dios me denunciaran por incitación al odio. Un tercer razonamiento recuerda que no es los mismo dedicarle hoy una calle a Juan Carlos I que retirarle la lápida. Y en cuarto lugar, el trabajo de los inquisidores viene facilitado porque ningún ser humano reúne los requisitos de pureza que imponen. Ni Gandhi, ni Martin Luther King, y mucho menos la Madre Teresa. La polémica se centra en decidir si se dedican las vías urbanas a seres humanos o solo a divinidades. Calle Júpiter, verbigracia.