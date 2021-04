Años y callos

Tengo muchos años aunque no llegue a los 117 de la japonesa que portará la antorcha olímpica el próximo mayo o los 107 de la brasileña que lo hizo en Brasil antes de los Juegos de Río. Nadie -ni siquiera los muy jóvenes, espero- considera hoy a la gente de mi edad anciana, pero eso no impide que atesoremos más recuerdos de los que seguramente podamos generar en los años que nos queden por vivir. Y así me gusta cada vez más asumir mi edad. No como la lucha constante que es contra las arrugas, la gravedad o la artrosis, sino como un tesoro de recuerdos que guardo sin que la nostalgia o la añoranza –que las hay- superen la felicidad o la gratitud por haberlos vivido.