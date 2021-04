llama la atención

El ‘y tú más’ que está generando la dimisión de Xico Cardona del Ayuntamiento de Sant Antoni entre PP y PSOE. El PP, que ha reaccionado tarde al escándalo de su concejal de Hacienda, ha recordado estos días al PSOE que Josep Marí Ribas, siendo conseller insular de Urbanismo, llevó a cabo también unas obras ilegales en su casa y que el partido socialista decidió entonces que no debía dimitir por lo que consideró «una falta menor», mientras que ahora se ha apresurado a exigir el cese de Xico Cardona. Hasta el propio ‘Agustinet’ entró al trapo en Twitter y recordó que tuvo que echar abajo lo que había construido ilegalmente. Eso sí, no solo no dimitió sino que ahora es incluso conseller del Govern balear, como le recordó el exconcejal Juan Pantaleoni en la misma red social.

Que los niños de Ibiza puedan pasar unos días de viaje de fin de curso en hoteles de la isla. Aunque no puedan salir fuera, esta iniciativa les permite llevar a cabo actividades en grupo sin sus familias y a los hoteles ocupar plazas antes de julio.