Trabajadoras y también madres

u El 8M de este año tan raro, sin movilizaciones en las calles, sin reuniones, sin contactos con otras personas salvo si son dependientes, médicos o compañeros de trabajo, es una ocasión para hacernos algunas preguntas. Por qué muchas mujeres deciden reducir su jornada laboral cuando tienen hijos pero sus compañeros no. Por qué otras muchas optan por excedencias o incluso por dejar el empleo para cuidar a los niños. Decisiones que, salvo en el caso de las funcionarias, a menudo pasan factura en las carreras laborales y en las posteriores pensiones. Las medidas de conciliación que se basan en que las mujeres puedan quedarse más tiempo en casa cuidando a sus hijos, sin trabajar, son trampas peligrosas que no favorecen la igualdad. Sólo la implicación real de los hombres en la paternidad y en las cargas de la vida cotidiana puede evitar la deserción masiva de mujeres del mercado laboral cuando son madres. Pero también es preciso el cambio de mentalidad de las propias mujeres: no tenemos por qué elegir entre el trabajo y los hijos. No debemos renunciar a nuestra profesión por ser madres. Y para lograr estos cambios no sirven las leyes. Necesitamos cambiar nuestro chip interno. Pero de verdad.