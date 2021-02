Contagia solidaridad

Manos Unidas nos invita a ser solidarios. En estos momentos donde los contagios dan miedo, esta institución de la Iglesia que lleva más de sesenta años trabajando para erradicar el hambre, nos invita a contagiar, pero a contagiar solidaridad. Si no somos capaces de “enfermar” solidariamente hablando seremos incapaces de acabar con la pandemia más dolorosa de la historia de la humanidad, el hambre. Y creo que no me equivoco si digo que es la pandemia más dolorosa por dos motivos, en primer lugar por que para la pandemia del hambre tenemos la vacuna. Y en segundo lugar por que es una lacra que afecta a la humanidad desde hace demasiado tiempo.