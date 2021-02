Un 11 de febrer per reconèixer el talent de les boixes

Les dades ens ho demostren. Menys del 30 % dels estudiants de carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) són dones, una xifra que a les Illes Balears davalla fins per sota del 20%. Aquest percentatge serà encara més baix si comprovam quantes d’aquestes dones arribaran a ocupar càrrecs de responsabilitat i a liderar grups de recerca.

La causa d’aquest biaix de gènere en els estudis i la vida científica no és simple ni única. Són molts els condicionants socials que limiten les boixes a l’hora de desenvolupar-se en les seves vocacions i interessos.

Un estudi publicat per la revista Science a principi de 2017 ens demostrava que, a partir dels sis anys, les boixes tendien a pensar que la genialitat i la intel·ligència no eren pròpies del seu gènere. Aquesta noció de si mateixes no prové del no-res ni és innata. Els estereotips de gènere i els rols que ens imposen la publicitat i els mitjans de comunicació marquen la nostra vida des que naixem. Des de la infantesa, estam exposades a una cultura en què els models a seguir solen ser els dels homes, presents en els llibres de text en més d’un 90 %, protagonistes de les pel·lícules i referents d’èxit i talent.

Més endavant, quan ja siguin grans, les dones que han optat per la carrera científica es trobaran amb altres dificultats, com són la necessitat de conciliar la investigació amb la cura de la família i la càrrega emocional que això suposa.

Amb l’objectiu d’aconseguir l’accés i la participació plena i en igualtat de condicions en la ciència de les dones i les boixes, l’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar l’11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Boixa en la Ciència. Avui, per tant, és un dia per reivindicar amb força la necessitat que el món reconegui el potencial científic de les dones i animar les boixes de tot el món a tirar endavant amb les seves vocacions científiques.

La situació de pandèmia que vivim ens demostra cada dia que sense ciència no hi ha futur: que el foment del coneixement, la investigació i la recerca són imprescindibles per fer la nostra vida millor. En aquest marc, l’obligació de les administracions públiques és la d’ajudar a construir un món en què les boixes puguin accedir als estudis científics de manera equitativa i igualitària. Per aconseguir-ho, hem d’actuar des de tres vessants. El primer és visibilitzar les dones científiques que seran els referents en què es podran emmirallar les boixes i joves que en un futur es dedicaran a la ciència. Un altre és el d’educar els infants en igualtat, perquè en la seva vida adulta la corresponsabilitat pugui ser una realitat. Finalment, també és necessari promocionar la igualtat en el món laboral, a través de polítiques de conciliació, com les que s’han d’establir en el futur pla de conciliació de les Illes Balears, el qual està en procés d’elaboració.

Aquest 11 de febrer hem de reivindicar les dones que avui fan que la nostra vida sigui millor. Tant les que no han arribat als llibres d’història com les que han liderat grups d’investigació com els que han desenvolupat les vacunes que avui són l’esperança per posar fi a la covid-19. Elles seran els referents de les científiques de demà.