Estamos agotados de pandemia, frustrados, angustiados, tristes, decepcionados, desnortados con esta incertidumbre que nos impide hacer planes de ningún tipo. El coordinador de Salud Mental de Balears, Oriol Lafau, explica que debemos aceptar esas emociones, pues son normales en estas circunstancias tan duras, y nos aconseja vivir el día a día, no quedarnos enganchados ni en el pasado ni en el futuro. Afrontar los problemas de hoy, y los de mañana ya llegarán. Es difícil, pero hay que intentarlo, por nuestro bien. «El 90% de las premoniciones fatalistas que hacemos no se llegan a cumplir», asegura este psiquiatra que nos anima a no tener miedo a tener miedo. En medio de este caos de noticias terribles que nos aplastan cada día, es reconfortante leer los consejos de este psiquiatra, preocupado por cómo va a impactar la pandemia sobre la salud mental de los ciudadanos. Vivir lo que se nos presenta cada día es como subir una montaña, paso a paso, descansando a veces, sorteando los obstáculos que nos encontramos por el camino. Cuando observas la montaña desde abajo parece imposible llegar a la cima; lo mejor es comenzar a caminar sin mirar todo lo que nos falta por recorrer. Sin miedo a tener miedo.