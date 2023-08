Rosario Dawson brilla en 'Ahsoka', la consagración de una heroína en el universo 'Star Wars'

Para quienes han seguido 'Star Wars' básicamente a través de las películas más canónicas, la aparición de Rosario Dawson como Ahsoka Tano en 'The Mandalorian' significó el encuentro con un nuevo personaje; para algunos, flechazo. Pero esta antigua Jedi de la raza alienígena togruta –que se caracteriza por sus cabezas de largas colas y astas huecas o sus cambiantes marcas faciales– es, en realidad, una vieja conocida para los fans más completistas de la saga, aquellos que han estudiado con atención todos sus márgenes: series animadas, libros y cómics o videojuegos.

En otras palabras: 'Ahsoka' (Disney+, miércoles, día 23; estreno con doble episodio) no es la coronación prematura de un personaje secundario de 'The Mandalorian' y, después, 'El libro de Boba Fett', sino la consagración definitiva de una heroína cuya historia se remonta a casi dos décadas atrás, cuando George Lucas y su aprendiz Dave Filoni le dieron forma para la película y serie animadas 'The Clone Wars'.

Como recordaba el propio Filoni en la última Star Wars Celebration, todo empezó con siete sencillas palabras de Lucas: "Quiero que Anakin tenga una padawan". Partiendo de esa breve apoyatura, el futuro brazo derecho de Jon Favreau en 'The Mandalorian' empezó a diseñar y desarrollar a esa Jedi adolescente enviada por el Gran Maestro Yoda a acabar de aprender los dictados de la Orden junto al futuro Vader.

"Se trataba de coger a Anakin –que es joven e impetuoso– y darle una responsabilidad", ha dicho Filoni sobre su misión en la revista 'Empire'. En la película que servía de introducción a la serie 'The Clone Wars', Ahsoka se ganaba el respeto de su maestro cuando unían fuerzas para rescatar a Rotta, el adorable pero maloliente hijo de Jabba el Hutt. En el fondo, una misión con fines estratégicos para ganar la guerra contra los separatistas.

En su versión en serie, 'The Clone Wars' siguió contando historias de Ahsoka, como después la celebrada 'Star Wars Rebels', en la que veíamos a una heroína algo más madura, marcada por un pasado complicado que incluía el trauma de haber sido injustamente acusada del bombardeo del Templo Jedi. Tras aquello perdió la fe en la Orden y se dedicó a defender el bien a su modo.

Se recomienda recuperar al menos el episodio final de 'Rebels' para recordar a (o familiarizarse con) personajes que volverán a aparecer o ser nombrados en 'Ahsoka'. De hecho, esta nueva serie ha sido descrita por Filoni, según explicaba Dawson en la revista 'Total Film', como una especie de quinta temporada tardía de esa serie animada. En su epílogo veíamos a la rebelde mandaloriana Sabine Wren marchando con Ahsoka en busca del comandante Ezra Bridger, quien había salvado el planeta Lothal exiliándose a lo desconocido con el villano Thrawn. Con 'Ahsoka', Filoni (aquí creador, 'showrunner' y codirector) parece querer contarnos por fin cómo acabó esta misión de rescate.

Villanos de alto nivel

Ya en el tráiler estrenado el 11 de julio pudimos ver debutar al Gran Almirante Imperial Thrawn en imagen real. La voz resultará familiar para los fans completistas: al contrario que con personajes como Ahsoka o Sabine (en la nueva serie encarnada por Natasha Liu Bordizzo), el actor que lo interpretó en animación, Lars Mikkelsen, vuelve a hacerlo ahora en impactantes carne y hueso.

Fuerzas siniestras parecen haber puesto en marcha un plan para rescatar del exilio a Thrawn. Entre ellas encontramos a una vieja conocida: la malvada magistrada Morgan Elsbeth (Diane Lee Inosanto), de cuyo pasado aprenderemos una enormidad. Y también a un par de nuevas figuras temibles: un maestro y una aprendiz, Baylon Skoll (al que da vida el recientemente fallecido Ray Stevenson) y Shin Hati (Ivanna Sakhno), cuyas espadas láser o uso de la Fuerza no deben engañar a nadie. Esta gente no es Jedi.

El excelente reparto se completa con Mary Elizabeth Winstead como la twi'lek Hera Syndulla, que ha pasado de pilota a general de la Rebelión, o David Tennant poniendo voz, como en la serie 'The Clone Wars', al droide arquitecto Huyang, aquel que ayudaba a los jóvenes Jedi a construir sus primeras espadas láser.

Lo que viene en 'Star Wars'

En el horizonte encontramos un buen puñado de series de la franquicia, pero lo que no está claro es cuándo llegarán exactamente a las pantallas. Para finales de 2023 se esperaba 'Skeleton Crew', intento de Jon Watts (director de la última trilogía de Spider-Man) de inyectar el espíritu de 'Los Goonies' a la saga galáctica, pero el título no apareció en el listado de próximos estrenos presentado en el último informe de ganancias de Disney. Seguramente se retrase a 2024, cuando debería llegar también 'The acolyte', creación de Leslye Headland ('Muñeca rusa') en clave de 'thriller' de misterio con influencias de 'Kill Bill'.

Por otro lado, casi a la vez que se detenía el rodaje de la nueva temporada de 'Andor' por la doble huelga, se anunciaba un sugerente relevo en el proyecto de serie sobre Lando Calrissian: ahora serán Donald y Stephen Glover, hermanos y colaboradores en 'Atlanta' (y el primero de ellos, un joven Lando en 'Han Solo'), quienes tratarán de arrojar luz sobre el icónico cazarrecompensas.