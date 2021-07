Durante tres temporadas, '#Luimelia' ha experimentado mostrando cómo sería la relación amorosa de Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira) si se hubieran conocido en la actualidad y no en los años 70, como ocurría en su primera serie juntas, la incombustible 'Amar es para siempre'. Este 'spin-off' de la longeva ficción de Antena 3 no solo les ofrecía la oportunidad de profundizar más en su historia, ya que eran las grandes protagonistas, sino que también apostaba por una nueva narrativa, con capítulos muy cortos que no superaban los 10 minutos y que desprendían mucha frescura con los personajes rompiendo la cuarta pared y haciendo guiños como la aparición de los creadores escribiendo el guion mientras los actores representaban ese mismo texto. Atresplayer Premium estrena este domingo 25 de julio la cuarta tanda de episodios dando un nuevo giro a la serie y haciéndola crecer: cuenta con más capítulos (ocho), más largos (de media hora) e incorpora a más personajes.

Sus protagonistas no creen que estas variaciones traicionen el espíritu de la ficción, creada por Borja González Santaolalla y Diana Rojo. "Al final, la esencia de '#Luimelia' son las chicas, así que se mantiene. Y nosotras agradecemos que se haya aumentado el minutaje porque podemos contar las cosas con más calma", asegura Usero. Su compañera, por su parte, reconoce que esta temporada "igual tiene una estructura más de serie por la media hora de los capítulos". "Con la aparición de nuevos personajes todo debe tener un orden y una coherencia que sería difícil de conseguir si sigues el mismo rollo que las anteriores temporadas", justifica Rovira.

Hipotecadas

El conflicto principal que planea este año sobre la pareja es la compra de un piso en común, que les obliga a hipotecarse. "Deciden dar el paso con valentía y con todo lo que eso supone hoy en día por cómo están los precios de la vivienda", recalca Rovira. Pero un imprevisto hace que su idea del idílico hogar se venga abajo y tengan que adaptarse a una situación totalmente inesperada. El tema de la boda, en el que hasta ahora parecía que no lograban ponerse de acuerdo, también estará muy presente.

Entre los fichajes de esta temporada están Francesco Carril, como el inmaduro hermano de Amelia que sigue viviendo con sus padres; Roi Méndez y Ariana Martínez, como un matrimonio amigo de las chicas; Javier Botet, un 'okupa' ilustrado; Joaquín Climent y Ana Labordeta, como los padres de Amelia; Carolina Rubio, la deslenguada amiga de la infancia de Luisita; Claudia Traisac, su nueva compañera de trabajo, y Ondina Maldonado, colega laboral de Amelia.