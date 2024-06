La serie que revitalizó la saga de Star Trek en la era del streaming ha finalizado esta semana tras su quinta temporada con un episodio final de casi hora y media de duración. La 'Discovery' ha dado su salto final con un desenlace que ha buscado tocar la fibra sensible del espectador que lleva acompañando a estos personajes desde la friolera de cinco temporadas. Sin embargo, cuenta con el lastre de que en el fondo sabemos que esto no es una despedida de verdad y volveremos a ver a estos personajes. En estos momentos, la maquinaria ya está en marcha para generar nuevas producciones de Star Trek con el mar de fondo de las negociaciones para la compra de Paramount, la productora de la serie.

El camino de Star Trek Discovery ha estado plagado de todo tipo de turbulencias. Y eso que la nave contaba con una tecnología única que la permitía transportarse en un parpadeo a cualquier punto de la galaxia. Comenzó siendo una precuela de la serie original y ha acabado ambientada en el futuro de Star Trek, ocho siglos después de la época en la que la Enterprise estaba comandada por Jean Luc Picard (Patrick Stewart). Empezó siendo una serie de Netflix y la abandonó en la cuarta temporada cuando la productora quiso montarse su propia plataforma, con el inconveniente de que SkyShowtime no estaba todavía en España. Así que aquellos episodios solo pudieron verse a través de Pluto en emisión lineal por internet, como la tele de toda la vida. Al final para estos episodios finales, ya tenemos SkyShowtime. Por el camino hemos tenido también cambios en el equipo creativo de guionistas, donde la más sonada fue la marcha de Brian Fuller a mitad de la primera temporada.

La protagonista es Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), una hermana del mítico Spock de la que nunca habíamos oído hablar, que inicia la serie degradada por traición a la Flota Estelar y acaba como capitana de la nave. Al contrario de los anteriores, éste sí que era un viaje previsto desde el inicio. Un trayecto de redención que la serie nos recuerda varias veces esta última temporada por aquello de dar segundas oportunidades. El principal problema es que la serie se ha centrado tanto en el personaje de Burnham y su entorno que es la que más ha dejado de lado a los personajes secundarios de la nave.

Con tan turbulento vuelo, hemos tenido de ir visitando distintos lugares de la franquicia galáctica. La guerra contra los klingons; el universo espejo; la Sección 31, esa oscura organización secreta de operaciones encubiertas que conocimos en Espacio Profundo 9; los años de la Enterprise con el capitán Cristopher Pike al mando y ese salto al futuro con el que a partir de la tercera temporada nos llevaba a lugares nunca vistos en la saga. Por cierto que en ese viaje al futuro, nos encontramos con una Federación arrasada que recuerda un poco al punto de partida de otra serie de Gene Roddenberry, el creador de la serie original, Andromeda.

Mientras que en las primeras temporadas abundaban los homenajes a la serie clásica de toda la vida, en esta entrega final la base argumental ha sido continuación de un episodio de la sexta temporada de 'La nueva generación' (titulado 'The Chase' para quien quiera buscarlo) y en el que los protagonistas se veían envueltos en una gran aventura por conseguir los secretos del inicio de la vida en todo el Universo. La temporada final de Discovery se centra en la carrera por conseguir esta tecnología que puede cambiar todo. Y como villanos de la temporada se recupera una raza de otra de las series trekies de los 90, los breen, que eran uno de los malos de las temporadas finales de 'Espacio Profundo 9'.

Las alusiones y homenajes a las series más recientes no paran, ya que uno de los personajes más misteriosos de ese futuro de la Federación resulta estar ligado con otro de los personajes de 'Enterprise', la otra precuela de la saga emitida a principios de los 2000. Acabada la misión del secreto de la vida, nos encontramos con que falta media hora de episodio y es ahí donde nos tienen reservado un epílogo para que los fans saquen el pañuelito y suelten alguna lagrimita. Por cierto, 'Voyager' y 'La nueva Generación' también acababan con una versión anciana de los protagonistas.

Puede que 'Star Trek Discovery' no haya sido la mejor serie de la saga, pero es la que la ha acercado a las nuevas generaciones y abierto la puerta a la producción de más títulos. Tras 'Discovery' llegó 'Picard' que tras una gloriosa tercera temporada se resiste a marcharse. 'Lower Decks', la serie animada creada por uno de los padres de Rick & Morty, se acabará tras su quinta temporada. Hay dudas sobre el futuro de la otra serie de animación (Star Trek Prodigy) que en teoría está cancelada, pero es una batalla que no se da por perdida. La serie bandera de la franquicia pasa a ser 'Strange New Worlds', que para el fandom está teniendo mucha más aceptación que Discovery, y ya tiene garantizada hasta su cuarta temporada, tras haberse emitido las dos primeras. En estos momentos están en marcha una película centrada en la Sección 31, así como se ha recuperado un viejo proyecto sobre un título ambientado en la Academia de la Flota Estelar y del que esta semana hemos sabido que su protagonista será Holly Hunter. La franquicia sigue en marcha.

Para muchos, 'Discovery' ha sido su primer contacto con este universo y posiblemente la franquicia se ha beneficiado de ese hábito que impulsaron las películas Marvel de que había que ver todo para entender la trama y acercar a nuevos públicos episodios que son joyas televisivas. Con eso, el viaje mereció la pena.