‘Si no puedes vencer a tu competidor, cómpralo’. Este es un método que en la salvaje selva empresarial funciona. La recién nombrada nueva presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, quizá debería tomar nota de este sistema.

Parece que el primer tema que tiene que resolver es si ficha, o no, al humorista David Broncano. Este asunto lleva por lo menos tres semanas de ruido mediático permanente. Y se ha instalado una especulación como si fuera cierta: que el fichaje de Broncano es para desbancar a Pablo Motos (‘El hormiguero’, A-3 TV). Es una surrealista interpretación. Sin menoscabar el mérito de Broncano como estrella televisiva, su trayectoria en Movistar Plus+ arroja, en siete temporadas, audiencias que oscilan entre el 0,4% y el 0,6% de cuota de pantalla. Y el ‘rating’, entre 30.000 y 50.000 espectadores por entrega.

Ya sabemos que las audiencias en plataformas de pago no son las de la tele en abierto. Pero convendría recordar las cifras: Motos lleva más de una década por encima del 15% de cuota y más de dos millones y medio de espectadores, como mínimo, de promedio. Esto son datos, no conjeturas ni suposiciones. De modo que la especulación, televisivamente hablando, no solo es disparatada, sino que también mete a Broncano en una situación tan demencial como insoportablemente incómoda. Caso de que acabe fichando por TVE, ¿qué audiencias se espera que haga para derrocar a Motos? Partiendo prácticamente de cero ¿llegar al 15%, seis puntos por encima de la media de la propia La 1 de TVE? La nueva presidenta de RTVE debería hacer un ejercicio de realismo y echarle un vistazo al histórico de sus audiencias. Desde 2019, sus medias anuales no llegan ni al 10%.

En algunos ámbitos gubernamentales lo que de Motos supongo que molesta no es su entretenimiento espumoso, sino las mesas políticas que monta, opiniones que llegan a muchísima gente. Dado que casi las mismas espectaculares audiencias las consiguen también los informativos de A-3, de Vicente Vallés y Sandra Golpe, ¿piensa TVE fichar paralelamente a alguien que les contrarreste? Lo más tremendo es lo que todo esto esconde: ¿se trata de informar mejor o de ir contra lo que no gusta al Gobierno? Hombre, dentro de este maniqueísmo televisivo quizá lo más efectivo sería que TVE fichase a Motos. ¡Será por dinero!