Álex González y Marta Hazas han acudido este lunes 10 de junio al plató de 'El hormiguero' para presentar 'Desde el mañana', su nueva serie que llega a Disney+ este mismo miércoles. En este drama sobrenatural, una madre descubre un mineral desconocido tras mudarse a su nueva casa, que desencadena en ella la habilidad de ver fragmentos del futuro. Entre ellos, la muerte de su propia hija. Con la ayuda de un policía que ha vivido una experiencia similar a la suya, luchará por cambiar el futuro de su hija.

"Es un thriller de ocho capítulos cuya premisa es que mi personaje se está mudando y en la despensa encuentra un mineral que, al tocarlo, le muestra el futuro. Y concretamente le muestra algo muy chungo: la muerte de su hija. El personaje de Álex es un inspector de policía que es el único que me cree, porque ha vivido algo parecido de cerca", asegura Marta Hazas.

Por su parte, el actor asegura que su nuevo trabajo para la plataforma de pago es "un thriller que combina amor, acción e intriga y eso es lo que hace que sea tan especial. Creo que le va a gustar a todos los públicos".

La trama de la serie fue la excusa perfecta para preguntarle a ambos por sus respectivos pensamientos acerca de lo paranormal: "Yo no creo al 100%, pero sí al 99%. He ido a videntes y sí han acertado en algunas cosas", respondió el actor. Ella se mostró un poco más escéptica: "No creo mucho en lo sobrenatural, sino más bien en que hay explicaciones que se nos escapan".

En la conversación que tuvieron en Antena 3, ambos confesaron que aprovecharon el rodaje de la serie en Bilbao para ponerse de acuerdo y cruzar aficiones y hábitos que querían llevar en la ciudad: "El me convenció para apuntarme al gimnasio en Bilbao y gracias a él me he enganchado a Pilates con máquinas y lo sigo manteniendo en Madrid. Y yo a él le hice adicto a los pintxos".

Por último, Álex González contó que tuvo una seria polémica con Dani Écija, director y productor ejecutivo de la ficción, con el que tuvo una importante discrepancia: "Me dijo que me dejara bigote, pero yo no lo veía para mi personaje. Quise decírselo a punto de comenzar a rodar, pero nunca tenía tiempo... y al final me dijo que ésta era su serie y que si no estaba de acuerdo, me hiciera yo mi propia serie. Luego me di cuenta de que si que le iba bien. De hecho no sabía que tenía ese bigote, pensaba que tenía cuatro pelos, hasta que estuve sin afeitarme", contó en tono divertido. "Pues pareces un actor porno de los años 80", remató Pablo Motos para quitarle más hierro.