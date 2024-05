Las explosivas declaraciones de Terelu Campos en 'Mañaneros' han tenido la respuesta que muchas personas esperaban de sus excompañeros de 'Sálvame'. Belén Esteban, Kiko Matamoros y su presentadora, María Patiño han sido muy tajantes a la hora de contestar algunas de las palabras que la colaboradora ha pronunciado sobre ellos en el programa matinal de La 1 de TVE.

La primera en contestar a Terelu Campos fue la propia Belén Esteban, que fue muy tajante a la hora de responder de si se habían preocupado por ella: "Está mintiendo. Aquí sí se la ha llamado por teléfono. Que cuente la verdad. No soy la dueña de la productora, yo le cierro la puerta porque no nos ha cogido el teléfono, no nos ha felicitado, no ha entrado nunca,... ¿Pero nos está reprochando que no la llamemos? ".

"No tenía ni idea de la afonía pero cuando te pasó lo que te pasó te llamé. Es más, te dije, 'si necesitas, porque tu hermana estaba en 'Supervivientes', que me quede una noche, aquí estoy encantada'. Me dijiste que no porque estaban tus amigas", continuó la colaboradora, añadiendo: "Lydia Lozano tiene razón. Tú nos has contado que tenías ofertas de Telecinco, que aún te falta otro De viernes porque habías cerrado dos. Si vas a hablar, habla y cuenta la verdad".

"Te quiero y me he considerado amiga tuya, no sé si dentro de poco nos veremos cuando coincidamos, pero no me ha gustado nada el tonito. Entiendo que te enfadaras pero tenía mis motivos. No digas que no hemos levantado el teléfono porque es mentira. Y de lo de la afonía me enteré antes de ayer", dijo Esteban.

María Patiño fue la siguiente en pronunciarse sobre las palabras de Terelu Campos, expresando sin rodeos lo que siente al respecto: "El problema es que tienes que diferenciar el ámbito personal y el profesional. Profesionalmente te estás buscando la vida, y sabemos que relacionarte con nosotros es un problema para los de Telecinco, pero no hay ninguna cadena en el mundo que prohíba felicitar a una amiga. No existe ningún Código Ético que te prohíba felicitar a unos compañeros, de la misma manera que lo hicimos todos contigo cuando te vimos en TVE y en Telecinco".

"No seas trilera"

"Este programa empezó el 15 de mayo y tu afonía el domingo pasado. No seas trilera. ¡No seas trilera! Porque además, cuando se tiene afonía, los dedos funcionan", le reprochó la presentadora de 'Ni que fuéramos', añadiendo: ""Entiendo tu reacción de cabreo y estás en tu derecho de contestar, pero si tuvieses que contar algo de los que estamos aquí, y hablo por mí, me tendrías que hacer un homenaje. Tú me dijiste que nunca habías encontrado a nadie como yo, que se haya portado como me he portado contigo"

"Yo soy una persona más, no he ejercido nunca de presentadora ni de diva. Aquí somos cinco personas con cinco cerebros independientes y yo no cambio de opinión según el momento. Sigo pensando que tienes una serie de limitaciones que te impiden ser feliz como te mereces. Yo ya no quiero que me escribas para felicitarme, porque ya lo hace la gente que nos ve", sentenció.

El último en hablar fue Kiko Matamoros, que siguió la línea contudente de sus compañeras al asegurar que se ha sentido "traicionado" por Terelu Campos: "Para falsa, tú. Te has hinchado a mentir contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad".

"Has retorcido la verdad cómo te ha dado la gana para hacerte el 'muñequito' de la víctima, de la inocente. Así que, para falsa, tú. Tú sí que eres una falsa. Para oportunista, tú, que vendes todo lo que tengas que vender, y me voy a parar ahí. Para falsa víctima, tú, que eres la que siempre tienes que estar más jodido, dolida y con peor la situación sentimental que nadie", finalizó.