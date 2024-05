El lunes 27 de mayo, La 1 emitió la décima entrega de 'MasterChef 12' en una semana con doble emisión, tras la reciente expulsión de Pilar. El programa comenzó con una prueba inicial y otra de exteriores, culminando con una eliminatoria por duelos que resultó en la salida definitiva de Pulga, quien no logró vencer a ninguno de sus compañeros.

Para abrir el apetito, los aspirantes tuvieron que crear platos adaptados a diversas alergias e intolerancias de exaspirantes de otras ediciones y de 'MasterChef Junior'. En este reto, Pulga y Samya no lograron satisfacer adecuadamente las necesidades de los comensales ni elaborar platos a la altura de la competencia. En contraste, Ángela, Celeste y Alberto consiguieron platos que no solo eran aptos, sino también sabrosos, destacando especialmente el trabajo de Alberto.

Durante la prueba de exteriores, Celeste asumió la doble capitanía de los equipos: Ángela, María y Gonzalo por un lado, y Pulga, Alberto y Samya por el otro. Alberto, con el privilegio de elegir los platos de sus compañeros, calificó la prueba como una "locura". Celeste criticó que su segundo equipo no colaboró adecuadamente, resultando en la asignación de delantales negros para María, Samya, Alberto, Pulga y la propia Celeste, quien falló en su capitanía. Ángela, por su parte, brilló al tomar el mando en medio del caos.

En la eliminatoria, 'MasterChef' contó con la presencia del chef Jordi Roca, cuyos postres protagonizaron la prueba por duelos. Ángela eligió a Pulga para darle más oportunidades de salvarse. Pulga decidió enfrentarse primero a Alberto, pero como ninguno completó el plato, ambos se enfrentaron a Celeste, tras recibir Ángela un delantal negro por ayudar desde la galería. En este segundo duelo, Pulga fue superado por sus compañeros y se enfrentó a María en el duelo final. Aunque Pulga presentó un plato bien hecho, el jurado se inclinó a favor de María, resultando en su expulsión, algo que Pulga ya esperaba.

El jurado destacó el esfuerzo de Pulga, quien entre lágrimas expresó su agradecimiento y afirmó que volvería a participar en 'MasterChef' sin dudarlo. "He aprendido a respetar, a cocinar mucho mejor y que en la vida no siempre se gana. No me he llevado el premio final, pero he ganado mi parte del pastel", concluyó Pulga, llevándose una experiencia positiva del concurso.