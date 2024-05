El programa 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame' que se emite a través de YouTube, Twitch y Tivify, se ha estrenado este miércoles a las 16 horas por todo lo alto. Los colaboradores (este miércoles Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Víctor Sandoval) y la presentadora María Patiño han recuperado el espíritu del antiguo espacio de Mediaset y eso se ha traducido en unos datos que han sido buenos, teniendo en cuenta que se trataba del estreno y que su público principal todavía se encuentra en la televisión tradicional.

La retransmisión en el canal de YouTube ha tenido alrededor de 30.000 espectadores (con 61.300 suscriptores en el canal) durante las tres horas de programa, mientras que el directo en Twitch ha tenido unos 6.000 (y 13.360 seguidores en el perfil). En esta plataforma también han superado los 200 suscriptores de pago, gracias a un reto que han impuesto a su audiencia cuando ha comenzado y, con este triunfo, el programa de este jueves comenzará con los colaboradores en directo desde las puertas de Mediaset.

Según el medio especializado en televisión, Algo Pasa, el estreno de "Ni que fuéramos", fue el directo más visto de España con 400.000 visualizaciones.

La audiencia de los programas de la tarde en televisión

¿Y qué ha pasado con los programas que se emiten en televisión en la misma franja horaria? egún el medio Vertele, Y ahora Sonsoles firmó un 12,9% con 966.000 espectadores. Por su parte, Ana Rosa y su TardeAR tuvieron 10.5% (818.000 espectadores) y Así es la vida, el programa que se emite antes, cosechó un 8,8% de share y 808.000. Cabe recordar que que "Ni que fuéramos" comienza a emitirse a las 16.00 y su duración se alarga unas tres horas, por lo que coincide en franja horaria con los programas antes mencionados.

Críticas

Prometieron dar guerra y así está siendo. Los cuchillos han volado durante el estreno de ‘Ni que fuéramos Shhh” del Canal Quickie. Y es que además de comentar y debatir las cuestiones de la crónica social de mayor actualidad de nuestro país, durante las primeras tres horas de emisión del programa, los antiguos colaboradores de Telecinco han tenido tiempo también para despacharse contra la que fuera su casa durante más de una década. Uno de los que más a gusto se ha quedado, sin lugar a dudas, ha sido Kiko Hernández.

Sin pelos en la lengua y muy en su línea habitual de atacar a todos y a todo a través del sarcasmo y de la ironía, el ex tertuliano de Sálvame ha aprovechado muy bien los cinco minutos de llamada en directo de los que ha gozado. Porque a pesar de no estar físicamente en el plató con sus antiguos compañeros, el presentador y actor teatral no ha querido dejar pasar la oportunidad de saludar a Belén Esteban y compañía y ya ,y por qué no, para soltar una serie de bombas informativas. Nunca una llamada tan corta había dado para tanto. Y es que tuvo tiempo tanto para reconocer que echaba mucho de menos a sus amigos y ex compañeros, como para prometer alguna que otra visita y lanzar varios dardos envenenados.