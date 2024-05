El bote de 'Pasapalabra' ya tiene dueño. El pasado miércoles Óscar Díaz hizo historia al ganar los 1.816.000 euros que tenía acumulado el programa presentado por Roberto Leal. Un gran duelo que protagonizó junto a Moisés Laguardia, que también consiguió una buena cantidad de dinero de sus X victorias durante su estancia en el formato.

Tras su salida del programa, Moisés ha sido entrevista en 'Espejo Público'. El magacín matinal de Antena 3 ha conocido cómo se encuentra el concursante tras conocerse el desenlace de su duelo junto a Óscar. "Están siendo unos días emocionantes, estaba más tranquilo cuando estaba concursando que ahora", aseguraba el joven.

Sobre su reacción al ver como Óscar completaba 'El rosco', Moisés ha sido claro: "Es un escenario que podía ocurrir, estaba mentalizado para ello. Es cierto que piensas 'ahora me voy yo', has invertido mucho tiempo en este sueño y todo se esfuma", confiesa el concursante.

"Yo ese día le notaba extraño porque no me contaba ninguna anécdota ni nada. Y no me dijo que había peprdido hasta que llegamos a la puerta de la casa", revelaba. "No quería ponerla nerviosa porque íbamos a coger la carretera. Ya había muerto en el concurso, queríamos llegar vivos a casa".

En el momento de conocer la noticia, la madre de Moisés confesó haberse quedado paralizada por el enorme esfuerzo que había puesto su hijo en el concurso. "Óscar ya había ganado un bote, es su segundo y este habría sido el primero de mi hijo", lamenta la familiar de Moisés.