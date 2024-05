Casi once años después del trágico suceso que conmocionó a Santiago de Compostela, y al resto de España, el caso del asesinato de Asunta, por el cual sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, fueron condenados a 20 años de prisión, continúa captando la atención del público.

La serie lanzada por Netflix ha reavivado los eventos que dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de la ciudad. La producción de Ramón Campos ha puesto de nuevo en el foco el proceso judicial liderado por el juez José Antonio Vázquez Taín, objeto de controversia por la defensa de los padres de Asunta.

En el contexto de esta nueva producción audiovisual, diversos medios han hecho referencia a las cartas que Rosario Porto y Alfonso Basterra intercambiaron mientras estaban en la cárcel de Teixeiro poco después de su ingreso en septiembre de 2013. EL CORREO GALLEGO, periódico perteneciente al mismo grupo editorial que esta publicación, las dio a conocer en exclusiva hace una década. Esta correspondencia privada entre los progenitores de Asunta ha vuelto a cobrar relevancia en medio del interés público generado por la serie recientemente estrenada.

La carta de Rosario al padre de Asunta

A pesar de los desacuerdos, Rosario Porto deja en claro el fuerte vínculo que aún existía entre ellos y le ofrece palabras de apoyo y aliento. "Me han informado de que, si insistes, tienes todo el derecho a salir", le expresaba en la carta.

En su mensaje, también se percibe un sentimiento de arrepentimiento y desesperación por parte de Rosario Porto. Se pregunta si podrá superar el remordimiento por haberse quejado tanto de Asunta y la profunda tristeza que le causó su pérdida. La abogada describe en varios pasajes el intenso dolor que siente por la muerte de su hija.

Este sufrimiento es tan intenso que incluso llega a considerar la posibilidad de rendirse por completo. "Hay días en los que me pregunto si vale la pena seguir luchando", escribió desesperada, llegando incluso a expresar que estaría dispuesta a renunciar a la mitad de los años que le quedan de vida solo por tener de vuelta a Asunta con ellos.

La carta de Alfonso Basterra a su expareja

"Mi verdad y mi inocencia me sacarán más tarde o más temprano de prisión, lo mismo que a ti". Y revela a Charo que planea quitarse la vida: "Así las cosas quiero que sepas que cuando lo anterior suceda he tomado la decisión respecto a lo que será mi vida" asegurando tener meditado un plan que ha configurado con absoluta conciencia y paz interior "pleno de sentido común y de tranquilidad y paz interior he de decirte que trataré a la mayor brevedad posible reunirme con Asunta".

Cruz Morcillo desveló en 'Y ahora Sonsoles' que esas cartas que se mandaban por 'recaderos', y conseguían así burlar la seguridad de la prisión para hacerse llegar las cartas. Más tarde fueron penalizados con más seguridad y ya nunca volvieron a tener esa buena relación que existió cuando los dos estaban provisionalmente detenidos. Incluso en el juicio ni se miraron, ya que la relación empeoró.